11 mar 2019

Candela Acevedo está haciendo campaña en las redes sociales para conseguir que la audiencia eche a Antonio Tejado de la casa de Guadalix. Pero… ante esta actitud tan vengativa de la exconcursante y también, expareja de Antonio Tejado, la madre de él suelta un bombazo en directo al que nadie da crédito.

En su perfil de Instagram, Candela Acevedo compartía un mensaje de una de sus cuentas de fans: "La familia de Antonio tienen mucho dinero y poder, ellos están votando en secreto para sacar al que consideran el rival tan fácil de echar, en este caso Juan Miguel. No podemos permitir que se siga premiando a este señor, sus actitudes y comportamientos que son inaceptables. Podemos deshacernos de él de una vez por todas". Y la madre de Antonio, María José, muy dolida, hacía unas declaraciones inesperadas.

Mensaje que difunde Candela Acevedo para echar a Antonio Tejado a la calle. pinit INSTAGRAM

"Ha entrado de la mano de mi hijo, que mi hijo se ha quitado caché del suyo para darle a ella, y eso no lo sabe nadie", decía María José dejando a todos boquiabiertos. Además de aclarar que eran una familia muy trabajadora, no que tuviese dinero "sin más".

"Además no lo dudó ni un segundo, Antonio es así… Y que desde el minuto uno se alegra deseando que salga a la calle… Cuando ella está nominada mi hijo sí le apoya. Mi hijo tendrá mil faltas, pero vamos a valorarlo como concursante. Para mi hijo es un trabajo y tiene dos hijos que mantener. Comprometerse ya hasta con la familia, es muy duro. Que su padre está reventado de trabajar toda la vida, no he hablado de tu padre y tu madre", decía la madre de Antonio, muy dolida por la actitud de Candela después de que él le ayudase a entrar en el concurso en las mejores condiciones.

