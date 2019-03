5 mar 2019

Makoke y Tony Spina llevan meses juntos pero no revueltos. Han protagonizado portadas, exclusivas y entrevistas juntos y han hablado de "sus cosas", como dice Makoke. Sin embargo, a pesar de irse de viaje juntos, no han admitido ninguno de los dos que han tenido algo más que una bonita amistad y un rollo.

Rafa Mora ha sido siempre de los que ha negado esta relación, especialmente porque el mismo Tony Spina le ha negado que hubiese algo más. "Yo siempre os he dicho que entre Tony Spina y Makoke nunca hubo nada más que una llana y bonita amistad. Ahora os puedo decir que entre Tony Spina y Makoke ya hay algo más que una llana y bonita amistad", aseguraba Rafa Mora a todos sus compañeros. Y se atreve a concluir que Makoke ya tiene más que rehecha su vida y "está asentada y disfrutando con Tony. Ya son pareja oficial".

Los colaboradores tras la exclusiva han intentado reconducir la exclusiva a las impresiones de Kiko Matamoros. "Tú lo estás dando por hecho pero a Matamoros le toca la espina Tony Spina", comentaba Lydia. Kiko Hernández respeta la exclusiva de Rafa Mora pero asegura que es tan absurdo como decir que él está con Espinete.

"A mí me dijo "Yo no considero que tenga una relación con Tony. Me llevo muy bien, me lo paso muy bien, pero no lo considero". Yo lo que entendí es tenemos una historia cuando la queremos tener", comentaba Terelu de lo que la propia Makoke le había confesado.

Aunque los colaboradores lo pongan en duda, a Makoke y a Tony le han visto muchas veces juntos, y las posibilidades de que estén juntos son muy altas. Pero una delas dudas que rondan ahora es: ¿le pagará el alquiler a Kiko Matamoros?

Más noticias sobre Makoke

- Javier Tudela ataca a Kiko Matamoros por su enfrentamiento con Makoke

- Kiko Matamoros opina sobre la relación de Makoke y Tony Spina

- Kiko Matamoros y Makoke tienen su peor enfrentamiento en directo