13 mar 2019

'GH Dúo' está dando mucho juego no solo por lo que está sucediendo dentro de la casa, sino también por todo en contenido que los familiares y amigos de los concursantes están generando fuera. Por ejemplo, María del Monte, que en estos dos meses no se había pronunciado sobre la participación de su sobrino, Antonio Tejado -su vuelta a las andadas: nuevo tonteo con María Jesús Ruiz-, y lo hizo ayer entrando por teléfono en 'Sálvame'.

Antonio está en la cuerda floja y la cantante fue contundente: "Yo no voy a decir a mis seguidores lo que tienen que hacer. Solo puedo apelar a la sensatez. Eso es la casa de 'GH Dúo', y si Antonio no hubiese entrado, eso sería la casa de la pradera". ¿Estaba lanzando un dardo a su antaño amiga con la que se dejó de hablar hace décadas, Isabel Pantoja?

Si tenemos en cuenta que su hijo, Kiko Rivera, y su nuera, Irene Rosales -su relato sobre los apuros económicos que han pasado-, también forman parte del concurso, podría serlo. Sobre todo, porque el matrimonio está dando juego y abriéndose para provocar esos vídeos que dan audiencia a Telecinco. Así que, no sabremos qué tal habrán sentado en Cantora estás palabras de María.

Antonio ha ido a 'GH Dúo', no ha colaborar con el Padre Ángel"

"Hay quien ha hablado de que lo justo sería que saliera Antonio. Nadie ha sido más crítica que yo con él y lo sabéis todo. En esta ocasión me han comentado cosas, he visto algunas. Entiendo que ha sabido contenerse en ocasiones en las que a mí me ha sorprendido gratamente", continuaba su defensa la cantante.

"Ha ido a 'GH Dúo', no ha colaborar con el Padre Ángel. Y es lo que están haciendo, espectáculo. Como concursante no sería justo que saliera, pero por encima de lo justo y lo injusto hay una cosa que se llama audiencia, y es soberana", concluía Del Monte en ese alegato para que Tejado se quede en la casa de Guadalix de la Sierra.

