14 mar 2019

Compartir en google plus

Después de la grandísima crisis que sufrió la pareja hace unas semanas, parece que hay otra ruptura. ¿Será definitiva? De momento, Kiko Matamoros no se ha pronunciado al respecto, pero según Kike Calleja, la discusión fue más que evidente, habían testigos y no la podrá negar.

Todo el mundo conoce que Kiko Matamoros trabaja en la discoteca 'Oh My Club'. Cristina también, aunque no suele frecuentarla. Sin embargo, para un día que va, descubre ella misma que Kiko está tonteando con una chica desde hace días y es mucho más joven que ella. ¿Dónde la conoció? En Instagram. El éxito de Kiko Matamoros en Instagram es más que evidente y esto le ha costado una ruptura.

"Kiko se va a uno de los reservados y hay una chica muy guapa, modelo y mucho más joven que Cristina que se va detrás de Kiko Matamoros. Cristina se percata de esta situación, espera un tiempo prudencial y se va en busca de Kiko y entra en la sala y lo que ve no le gusta", comienza Kiko Calleja contando cómo rompió la pareja. Cristina vio tonteo el mismo día que iba a ver a Kiko a la discoteca. ¿Qué hace cuando no está ella?

"Tuvieron una bronca monumental. Hasta el punto de que se van al hotel y que el fin de semana se rompe la relación. Yo me atrevo a decir que a día de hoy esa relación está rota. Cristina lo va a negar, sí que va a reconocer que tiene un problema, Kiko va a reconocer la bronca y que la relación está en un punto bastante malo, pero yo sigo diciendo que tiene los días contados", sentencia Kiko Calleja el fin de la relación de Kiko Matamoros.

Los detalles que da Calleja son tan íntimos y cercanos que llega a asegurar que hay ilusión entre Kiko y la modelo, y que Cristina no tiene nada que hacer ante estas situaciones.

Más noticias sobre Kiko Matamoros

- Preocupa la salud de Kiko Matamoros: se está quedando ciego

- Makoke contesta a los ataques de Diego Matamoros

- Kiko Matamoros y Cristina Pujol sufren su primera crisis