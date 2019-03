14 mar 2019

Hay participantes de 'reality' que sufren en sus carnes las duras consecuencias y condiciones en las que tienen que permanecer. No hablamos ya de 'Supervivientes', donde lo normal es que adelgacen, pero en las diferentes modalidades de 'GH' el cuerpo también puede experimentar cambios como consecuencia de las rutinas propias del juego.

Entre los casos más llamativos está el de Aurah Ruiz, que ganó peso de manera considerable durante su participación en la última edición de 'GH VIP'. Ha sido ella misma quien, a través de su canal de Mtmad, ha explicado qué es lo que sucedió para experimentar ese cambio de peso en un periodo tan corto de tiempo.

"Llevaba casi un mes sola cuidando de mi hijo. No dormía, casi no comía", comienza a contar Aurah. "Cuando entré en la casa no había mucha comida, pero después empezó a haber hidratos nada más. No proteínas", prosigue con esa explicación con la que nos quiere hacer entender cómo es posible que engordara 15 kilos en un par de meses.

El antes y el después de Aurah Ruiz en 'GH VIP'. pinit mtmad.

Mi cuerpo cogió todas las grasas y todas las calorías"

"Cuando entré tenía relax, dormía y comía. No tenía la actividad que yo tenía en la calle, todo era supercambio. Todo lo que había perdido fuera, mi cuerpo cogió todas las grasas y todas las calorías", cuenta, haciendo una definición perfecta de lo que se conoce como efecto rebote.

Una vez fuera de la casa, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tuvo que ponerse las pilas en el gimnasio para recuperar su figura. Bueno, eso y que el volver a ese día a día en el que tiene que estar pendiente del pequeño Nyan, también influye a la hora de mantener el peso a raya.

