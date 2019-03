16 mar 2019 Hugo de lucas

La casa real británica se ha cansado de los haters, profesionales anónimos del odio que convierten a los personajes públicos en víctimas de su cobardía. Buckingham ya no va a tolerar más ofensas contra la familia: denunciará las cuentas de las que provengan los insultos y en caso de reincidencia, pondrá a los responsables en manos de la policía.

Hasta ahora habían mantenido un silencio prudente ante las habituales publicaciones ofensivas, filtrando y borrando los peores comentarios. Pero la guerra digital desatada entre los seguidores de Meghan Markle y Catalina de Cambridge ha acabado con la paciencia real. "Me pone enfermo la falsa y narcisista Meghan Markle"; "Kate lo único que ha hecho en su vida es casarse con un príncipe. Es una vaga y un parásito".

En el perfil de Instagram que comparten los duques de Cambridge y de Sussex (siete millones de usuarios) resuenan las balas por una supuesta rivalidad que enfrentaría a las duquesas y que han hecho propia sus admiradores. Las embestidas son cada vez de mayor calibre.

Los ataques racistas por el color de piel de Meghan son respondidos con furor sexista y misógino contra la delgadez o el estilo de Catalina. La esposa del príncipe Enrique había eliminado su cuenta personal en Instagram antes de casarse, pero mantuvo otra anónima para conocer la actividad de sus amigos, hasta que fue descubierta por los haters, que trasladaron allí sus arrebatos psicóticos. Según se ha revelado desde el entorno de la duquesa, Meghan tuvo que cerrar ese perfil para "proteger su salud mental".

Famosos contra 'haters'

Los Windsor no son los primeros ni serán los últimos personajes mediáticos dispuestos a enfrentar ese desafío. Muchos ya han iniciado un contraataque, aunque con diferentes armas. En España una de las más combativas es Cristina Pedroche. "Zorra", "guarra", "feminista de mierda"… Con la presentadora no se ahorran adjetivos, que ella contesta con denuncias públicas y un desdén no siempre estético: "Seguiré haciendo lo que me salga de unicornio", escribió la madrileña en una ocasión.

Unos supuestos retoques en quirófano fueron el pretexto de algunos para colocar a Soraya Arnelas en el cadalso de Twitter. Desde entonces ya no pasa ni una a sus críticos. Ahora, les responde con mensajes como este: "No le deis más vueltas hermanas, [lo que hacéis] es producto de vuestras inseguridades, de vuestro poco amor, de un poquito de envidia y de alguna cosa más, que sabrá Dios qué anda por vuestras cabezas". La rapera Cardi B, habituada a la ponzoña, suele ser más sucinta. Durante un directo en Instagram sugirió a sus enemigos que "se lancen desde un balcón" o "se corten las venas".

La provocación a veces resulta un bálsamo para heridas así. Chiara Ferragni, 'it girl' profesional, publicó una imagen demasiado sexy para una madre reciente, según entendieron algunos pudorosos intolerantes. Al día siguiente, subió otra fotografía de ella en 'topless'. El primer plano del culo de la cantante Aitana Ocaña en Instagram pretendía tener el mismo efecto sobre quienes antes habían escrito con bilis que el biquini que había mostrado en un reportaje no era propio de una feminista comprometida.

No son pocos los que prefieren una retirada a tiempo antes que un conflicto abierto. Una imagen de la cantante y actriz Selena Gomez en mallas sirvió para que se cebaran con ella: "Parece una tabla de planchar"; "Te cuelga todo". La cantante, en tratamiento por una crisis emocional, decidió limpiar sus cuentas y dejar solo a 35 personas entre sus contactos. El ‘triunfito’ Cepeda ya solo tiene perfiles privados después de una disputa callejera provocada por un hater con la única intención de grabarla y publicarla.

Robbie Williams, por su parte, ha tomado un camino similar: ya no soportaba tanto odio y ahora sus cuentas están en manos de expertos en comunicación. Él se mantiene completamente al margen. Tal vez esa sea la mejor solución mientras las redes sociales, como dijo Umberto Eco, «den el derecho de palabra a una legión de imbéciles».

Más noticias relacionadas

- El zasca de Sara Sálamo a sus 'haters': "Me toco la barriga porque me sale del moño"

- Los haters han hecho llorar mucho a Kendall Jenner

- Elena Tablada solo gana 'haters'