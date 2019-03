17 mar 2019

La guerra entre David Bisbal y Elena Tablada no da tregua. Es cierto que fue la diseñadora quien, con una palabras el pasado mes de septiembre en el plató de 'Viva la vida', inició la primera batalla, pero no menos que el cantante no se ha achantado, ha recogido el guante y está dispuesto a desenmascarar todas las malas prácticas, a su juicio, de la madre de su hija.

El pasado jueves, en el 'photocall' de los Premios Cadena Dial, Bisbal fue claro y duro con ella. "Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates. Hay que tener cuidado en ese sentido pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante", comenzaba a explicarse.

"Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores, mi enfado es porque yo ya previamente he tratado de convencerla y hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca", concluía al respecto.

Ella sabe quién la cuidado, quién la criado y quién la ha protegido"

Ahora, ha sido Tabalada quien ha contestado a esas duras palabras de David. Las cámaras de 'Socalité' la han captado justo antes de entrar en un coche y, preguntada por esa acusación de Bisbal, respondía: "Tiene que saber respetar a la madre de su hija. Lo bueno es que Ella sabe quién la cuidado, quién la criado y quién la ha protegido".

Sobre la acusación de que la haya vinculado a marcas comerciales para sacar tajada económica, Elena contestaba, muy seria y tajante: "Es que no voy a comentar eso, porque me da hasta vergüenza". Y de lo que no ha querido decir ni media palabra es de esa presunta demanda que Bisbal habría interpuesto contra ella ya, justamente, por este asunto.

