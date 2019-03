17 mar 2019

El fanatismo en su peor versión ha hecho acto de presencia en las redes sociales, en el perfil de Álvaro Morata y Alice Campello, tras la eliminación el pasado miércoles del Atlético de Madrid a manos de la Juventus de Turín, el equipo de Cristiano Ronaldo. Ha sido ella la encargada de denunciarlo en Instagram.

Alice ha asegurado en su red social: "No tienes ni idea de los mensajes que me han llegado insultando a mis hijos, es espeluznante. El fútbol debe ser algo que une, algo que da bonitas emociones pero es un deporte y no hay que pasarse de la raya. Ayer me avergoncé por tanta gente... Me gustaría publicar algunas cosas, pero estoy realmente avergonzada de ellas".

Fue precisamente durante la etapa en la que Morata jugó en el equipo de Turín cuando conoció a una Alice que no da crédito a las barbaridades que ha tenido que leer en estos días. Ella y su marido también han sido objeto de esos insultos, pero lo que le duele a la modelo es el ataque a esos bebés que aún no son ni conscientes de la crueldad que puede albergar el ser humano.

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, los 'haters' han proliferado en las redes sociales y los famosos se están viendo obligados a tomar medidas para poder defenderse de los que se esconden tras el anonimato del 'nick' de la red social. Sin ir más lejos, la casa real británica ya ha puesto en marcha una estrategia para luchar contra ellos.

