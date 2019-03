17 mar 2019

Ylenia Padilla, de quien se dice que ha pasado unos días muy intensos este fin de semana al lado de Antonio Tejado, no va a olvidar en la vida el gesto que tuvo anoche su padre, Juan Antonio, en 'Sábado Deluxe'. Un hombre que ha permanecido en el anonimato todo este tiempo, pero que ayer quiso pedir perdón públicamente a su hija.

¿Por qué? Por no haber entendido su trabajo en el mundo de la televisión. Porque nunca llegó a entender que dejara sus estudios de Derecho para lanzarse al gran circo de los medios de comunicación. Ella misma ha confesado que su rebeldía la llevó a tener muchas discusiones con él. Así que, el momento de emoción de anoche supone un punto de inflexión en una relación llena de altibajos.

"Lo que te voy a decir ahora es lo que vale. Eres una niña maravillosa. Estoy superencantado de lo que la gente te quiere y no te puedes imaginar el coñazo que me han dado durante dos meses viniendo a la oficina preguntando por ti", comenzaba Juan Antonio mientras Ylenia empezaba a emocionarse.

Ylenia rompe a llorar ante las palabras de su padre. pinit telecinco.

"Realmente, Ylenia, siempre te he animado a que entraras en 'GH'. Al contrario de lo que se ha dicho, estoy muy orgulloso de que estés en televisión porque la gente es feliz contigo", continuaba antes de que su hija empezase a llorar y le dijese a su padre: "Hay que ser feliz, que estar en televisión no es malo, que me tratan muy bien".

Tras el agradecimiento de María Patiño por la valentía de haber llamado para ofrecer este discurso, el padre de Ylenia llegaba al punto cúlmen de lo que quería decir esa noche: "A veces, Ylenia tiene razón, los padres queremos que los hijos sigan nuestros caminos y tardamos mucho en darnos cuenta que estamos equivocados. Y yo he tardado demasiado y quiero aprovechar el directo para pedir perdón a mi hija".

