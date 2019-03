18 mar 2019

Si alguien puede entender lo que sintió Itziar Castro cuando la despidieron, hace unos meses, de 'Operación Triunfo', ese es Risto Mejide. El presentador aprovechó que la actriz se sentó en su 'Chester' y habló de esa situación para empatizar con ella y revelar, años después, qué pasó con él para que se lo cargaran de manera fulminante.

"Me despidieron por teléfono. Y lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quién me había contratado", explicaba ante la similitud del procedimiento con respecto a lo que hicieron con Itziar, en medio de la última edición del 'talent', poniendo a Los Javis en su puesto de profesora de interpretación.

"Lo hicieron el mismo día de la gala. Yo me estaba preparando para ir al plató y me dijeron: 'No hace falta que vuelvas'", explicaba ayer, por primera vez, cómo se produjo su salida del programa al que el publicista le debe la fama y en el que ejercía como jurado.

No sabemos por qué ha esperado tanto tiempo para realizar esta confesión. Quizás, porque no se había dado un escenario propicio como el que pudimos ver anoche con Castro, que también reveló los problemas que su peso y su físico le han dado a lo largo de su vida, pero que, ahora, los que la insultaban se han convertido, de manera irremediable, en sus fans.

