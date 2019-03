19 mar 2019

A pesar de su avanzado estado de gestación, la periodista y presentadora Isabel Jiménez, continúa al frente de los Informativos de Telecinco con su compañero David Cantero. Pero no es su única actividad profesional: Isabel fundó con sus dos amigas y excompañeras de Mediaset —Sara Carbonero y Mayra Pilar—, una marca de moda, Slow Love. Convive con dos perras, Lola y Rita, que esperan impacientes la llegada del bebé.

Corazón. ¿De qué raza son Lola y Rita?

Isabel Jiménez. Lola es un cocker de 13 años y Rita es una cachorrita de labrador de apenas unos meses.

C. Se llevan muchos años de diferencia, ¿cómo surgió la idea de tener a Rita?

I.J. Lola lleva toda la vida con nosotros y es una más de la familia, pero queríamos tener un segundo perro, que fuera de la línea de Lola, y decidimos que fuera un labrador. Imagina lo que es un cachorro con un carácter así. ¡Nos ha revolucionado la casa! Y una cocker de 13 años, que es una raza con un carácter complicado. Lo asombroso es que, a pesar de todo esto, se llevan bien.

C. ¿Lola es un buen ejemplo para Rita?

I.J. Yo creo que estamos reeducando a Lola gracias a Rita. Nos daba miedo que las cosas que no nos gustaban de Lola se repitieran en la pequeña. Pero mi pareja, Alejandro, ha tenido perros toda la vida, se le dan muy bien y me da las pautas para educarlas.

C. ¿Qué destacaría de la personalidad de Lola?

I.J. Los cocker, tienen fama de nerviosos, pero Lola debe ser una excepción, quizás por la edad. Es muy cariñosa, pero también tiene muy mala leche, sobre todo por las noches. Yo creo que es como los greemlins, a las 11 de la noche algo le hace clic en la cabeza, y no te puedes acercar a ella porque se vuelve muy posesiva. Rita le ha dado mucha vida, pero también le ha quitado toda la tranquilidad que tenía.

C. A los 13 años suelen ser caprichosos, maniáticos...

I.J. Más que maniática, es obsesiva, sobre todo con la comida. No podemos dejar nada a su alcance, porque hay veces que mueve las sillas para subirse a la encimera y, si hay algo, se lo come. Debemos tener mucho cuidado con ella. En cambio, con Rita tratamos de que no adopte esa costumbre y no le hemos dado comida humana aunque, con lo pequeña que es, parece una aspiradora. Se termina la comida en minutos y sale corriendo al comedero de Lola por si ha quedado algo.

C. Esperas un bebé, Hugo, ¿has preparado a Lola y a Rita para que lo acojan sin problemas?

I.J. Vamos a seguir los consejos de Ángela González Martínez, a quien conocí en unas jornadas organizadas por Pet Talks by Advance. Hay que acostumbrarles poco a poco, tanto a Lola como a Rita, a las rutinas del bebé. No hay que forzar nada, lo que se haga tiene que ser de forma muy natural.

C. ¿Cómo se está preparando usted para la llegada de Hugo?

I.J. Yo lo estoy viviendo como algo muy natural, no he necesitado asesoramiento más allá de las citas con los médicos. También intento no monopolizar las conversaciones con el tema con las amigas de toda la vida.

Tengo muy claro que mi vocación es el Periodismo"

C. Además de presentar el informativo de las tres de la tarde de Telecinco, tiene una empresa de moda con Sara Carbonero y Mayra Pilar, ¿cómo surgió el proyecto?

I.J. Tengo muy claro que mi vocación es el Periodismo y es donde voy a estar siempre. La empresa surgió como un proyecto para estar nosotras más unidas. Además, yo soy muy inquieta, me meto en mil proyectos, pero más a nivel gestión que a nivel de la moda. Yo creo que soy a la que menos le atrae este sector. La idea de este proyecto la pudimos llevar a cabo porque tenemos un equipo maravilloso, verlo crecer ha sido una experiencia muy interesante. Todo lo que estos años se ha facturado lo hemos reinvertido: no tenemos aspiración de retirarnos con Slow Love.

C. ¿Es difícil ser empresaria?

I.J. Todo el mundo sabe lo complicado que es tener una empresa, pero nosotras no nos podemos quejar. Lo empezamos como algo fuera de nuestra profesión y, al final, ha crecido de forma natural hasta convertirse en una empresa con todas las letras. Y entonces piensas: ¿en qué aventura me he metido? Pero nos va muy bien, tenemos un punto diferente a lo que puede ser una empresa al uso, en todos los sentidos...

