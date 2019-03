19 mar 2019

Es ya una costumbre. Cada cierto tiempo, una de las Kardashian aparece desnuda o insinuando en las redes sociales. En los últimos días un par de ellas lo han hecho, pero vamos a centrarnos en una de las últimas fotos que ha colgado Khloé y que deja entrever que se ha 'olvidado' algo a la hora de vestirse.

Hablamos de esa instantánea en su Instagram en la que queda más que claro que no lleva ropa interior. La 'celebrity' compartía hace unos días una foto con ese atrevido 'look' que lució en Las Vegas la semana pasada y en la que es más que evidente que no lleva ropa interior.

Tras esa ruptura con Tristan Thompson por una nueva infidelidad, Khloé está dispuesta a salir y divertirse. Y a provocar todo lo que pueda. A fin de cuentas, acaba de ponerse de vuelta en el mercado y, tras habérsela jugado varias veces, las expectativas sobre un regreso de la pareja son más bien escasas.

Las crisis entre ellos han sido múltiples y aireadas en la prensa. Aunque, quizás, la más sonada fue aquella deslealtad del jugador de baloncesto con unas jóvenes justo cuando Khloé estaba a punto de dar a luz a Stormi, la hija que tienen en común.

