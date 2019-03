19 mar 2019

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han dado una lección a las generaciones más jóvenes con varias escenas machistas. Ella le terminó echando las culpas a él en la última gala pero, ahora, salen a la luz mensajes que Sofía le ha enviado a amigos de Alejandro controlando qué hacía o con quién estaba su ex.

Ella misma lo admitía en 'GH Dúo' cuando Jorge Javier les llamaba la atención: "Ha habido episodios de celos muy graves y muy heavys por parte de los dos. Está mal por parte de los dos", mientras Alejandro le contestaba diciéndole que al menos él, no había actuado nunca de forma posesiva con ella.

Sofía le ha llamado controlador y celoso obsesivo pero ha intentado acercarse a él de nuevo. A ella lo que más le afecta dice ser el hecho de ver estas situaciones como normales. Además el mismo Albalá le había exagerado la situación a Antonio Tejado cuando no tenía razón. ¿Es la culpa de Alejandro o de Sofía?

Al parecer, ella le intenta dejar mal, y le echa en cara que lo único que le importa es él mismo, pero ella también ha sido protagonista de escenas de celos y control. Un amigo de Alejandro Albalá, Rubén, ha acudido al plató de 'Sálvame' a enseñar los mensajes con Sofía donde intenta controlar la vida de Alejandro.

"Rubén, ¿Quién es esa que va con Alejandro en el coche?", "Me estoy volviendo loca. No admito que Alejandro no sea mi novio", le escribía a Rubén que intentaba contestarle escueto a sus insistentes preguntas.

Esta escena de Sofía sí que es un reflejo de la relación que tenían fuera de la casa de 'GH Dúo'. Celos, control y toxicidad. Una relación que hace daño a los dos y que más que amor, es una obsesión.

