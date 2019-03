19 mar 2019

Si te dijeran que echaras la vista atrás hasta el año 2012, quizás recuerdes algunos momentos concretos de tu vida y seguramente sean solo los más felices. Para Mercedes Milá, su trabajo presentando 'GH 12+1', concretamente en el año 2012, se ha convertido en viral gracias a las redes sociales. ¿Por qué?

Es sabido que Mercedes siempre se ha comportado de la mejor manera posible frente a las cámaras, eso sí, siendo totalmente sincera cuando algo le parecía muy mal. Fans incondicionales del trabajo de Mercedes en televisión, han viralizado un vídeo de la presentadora donde hace ni más ni menos que siete años atrás, defendía a capa y espada la posición del feminismo frente a los concursantes, en aquel momento con 27 años de edad, que pensaban que era lo contrario a machismo.

"Sergio, eres un machista. ¿Está claro? Y tú, otro", confesaba la presentadora. Lo concursantes la acusaron de ser feminista (como si eso fuera algo malo) por lo que la presentadora no tuvo más remedio que utilizar la RAE para dejarlos con la boca abierta: "¡Gracias a Dios! Soy feminista desde que nací. ¿Tú sabes lo que quiere decir ser feminista? Pero no seáis ignorantes, que me lo estáis poniendo como a Fernando VI, de verdad. En el diccionario de la RAE: feminismo es una lucha para conseguir que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Machismo: el abuso del hombre sobre la mujer", zanjaba.

Por aquel entonces, miles de telespectadores aplaudieron la actitud y defensa que Mercedes Milá tuvo frente a estos concursantes. Esto ha servido para que muchos seguidores de 'GH' comparen el trabajo de Mercedes con el actual de Jorge Javier Vázquez, quien ha permitido en varias ocasiones actitudes machistas dentro de la casa de 'GH Dúo'.

