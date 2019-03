20 mar 2019

Paula González es otra después de ganar 'Gran Hermano 15' y someterse a numerosas operaciones y tratamientos estéticos. Sus seguidores le echan de menos y cada vez que sube una imagen a Instagram se convierte en un foro de debate que da para mucho.

La exconcursante de 'GH' posa para sus seguidores desnuda. Pero no lo hace en exclusivo. "Resumen de una mañana cualquiera paseándome en bolas por el estudio de Mathias Álvarez", escribe Paula junto a su última foto sin ropa. Resulta que la chica que "muere de amor" posa todas las mañanas para su chico en su estudio mientras él trabaja en su música.

El debate no es por sus costumbres, en Instagram se habla de los retoques ya no estéticos, sino de la propia foto. "No es por nada pero se ve un poco retocada La foto... creo que no hay necesidad... eres guapa no te hace falta. Pero bueno, cada uno...", escribe algunos de sus seguidores en los comentarios. Aunque también hay algunos usuarios que comentan "No entiendo que no censuren las fotos de adultos desnudos". Lo mismo la quieren que la odian, pero cuando empiezan a aceptarle, ella sigue retocando todo lo que esté relacionado con su imagen.

Aunque esta no es la primera imagen que Paula comparte desnuda como si fuese de costumbre. Hay otra en la que tiene medio cuerpo metido en una lavadora y se pregunta "¿Dónde c*** habré dejado el p*** móvil?", mientras todos le comentan riéndose por su ocurrencia.

Eso sí, ha vuelto al rubio, ya no hay Cleopatra que valga. ¿Le veremos someterse a otra operación? El tiempo para Paula González de ‘GH Dúo’ es todo un misterio.

