21 mar 2019

Todo el mundo estaba expectante de lo que haría Maite Galdeano al entrar en la casa de 'GH Dúo' el día de las visitas de los familiares. No ha sido para menos. La madre de Sofía Suescun ha tenido unas durísimas palabras para su hija y hasta para Alejandro Albalá y Jordi le ha tenido que llamar la atención.

Sofía entraba a la casa tras la visita de su madre y llegaba mareada y con mucha debilidad. Sufría un cuadro de ansiedad. "Me he mareado un montón de caerme y de tener que sentarme. Ha sido despedirme de mi madre, esperar un rato a oscuras, no veía nada y me he tenido que tirar al suelo porque me caía", le contaba a Jordi cuando entraba en directo desde el plató.

Pero aunque su madre ha obviado su felicidad y se ha dedicado a echarle la bronca, Sofía reconoce que tiene razón en su medida: "Yo sé que es muy dura y las cosas de alguna manera ella también las sufre. No todo es tan fácil como la gente de fuera se cree. Aquí es muy complicado. Pensaba que bastante me estaba esforzando en no tener apenas contacto y es súper incómodo", le decía a Jordi aunque cuando se lo explicó a su madre no lo entendía. "Todos sabemos que exagera bastante pero dentro de su exageración dice pequeñas y grandes verdades. No puede esperar que yo lo haga todo perfecto porque al fin y al cabo yo soy humana."

Maite entró corriendo y muy directa y no se dejó tinta en el tintero. "No eres la culpable de las angustias de nadie, eres una chica libre. […] Estar con Albalá te perjudica totalmente. Cada vez que le das un beso, una tontería o cualquier amago los detractores tuyos aplauden.", le decía a su hija que le miraba con los ojos como platos y no articulaba ninguna palabra. "No quiero chorradas ni tonterías Sofía. Tienes que romper esa relación que ya estaba rota, por tranquilidad tuya. Cualquier cosa que haces te perjudica a ti y le beneficia a él".

Jordi tiene que intervenir y llamar su atención, pero ella no le hace caso. Cuando le pregunta qué hay fuera esperándole a su salida Maite sigue en la misma línea "Cuando salgas vas a estar muy feliz pero todo depende de lo que hagas aquí". Sofía no daba crédito a todo lo que decía y esto desembocó en una crisis de ansiedad que sufrió la concursante a la que la visita de su madre no le hizo nada bien.

Más noticias sobre Sofía Suecun

- Los mensajes de celos y control de Sofía Suescun a Alejandro Albalá

- Críticas a Sofía Suescun por este comentario sobre la bisexualidad

- Sofía Suescun intenta hacer 'edredoning' con Alejandro Albalá