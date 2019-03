26 mar 2019

¿Qué tipo de relación mantienen Sofía Suescun y Alejandro Albalá? La respuesta no lo saben ni ellos y lo cierto es que estar dentro de la casa de 'GH Dúo' no les ayuda nada a aclarase sentimentalmente. Entraron a Guadalix como pareja de concurso y ahora que ambos están enfrentados en la nominación, ninguno quiere enfrentarse al otro.

Suponemos entonces que tanto odio no se tendrán. El problema es que la pareja se va a enfrentar en las nominaciones con María Jesús Ruiz, que se ha salvado seis veces de las nominaciones, gracias en parte a su expareja, Gil Salgado, quien aseguran tiene más de ocho teléfonos con los que ayuda a la exmiss.

Pero centrémonos en Alejandro Albalá. El exnovio de Chabelita, ha contestado en el confesionario a algunas de las preguntas que los telespectadores del programa le han hecho a través de Twitter. Una de ellas ha provocado una nueva bronca dentro de la casa de 'GH Dúo' y es que si Alejandro tuviera que elegir entre volver con Sofía Suescun o ganar el premio de 100.000 euros, él lo tiene claro.

"Quiero ganar, no quiero estar con Sofía. ¿Para qué voy a seguir detrás de una persona que no me quiere?", una respuesta que Sofía rápidamente replicó: "La pasta suele tirar más". Alejandro aseguro que "si pusiera un euro, también me iba al euro. Hace un mes hubiera dejado el programa por estar con Sofía, pero ya no", confesaba.

Por el momento, parece que al relación sentimental entre ambos ha acabado, al menos, dentro de la casa de 'GH Dúo'.

