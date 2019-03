22 mar 2019

"Señoras y señores agárrense. Esta mañana he recibido varios mensajes y yo decía "no puede ser, no puede ser…"", comenzaba contando Kiko Hernández en medio del plató de 'Sálvame' y pidiendo todas las luces de bombazo y exclusivas posibles. "¡Gustavo González y María Lapiedra están paseando juntitos por Sevilla!", decía Kiko tras leer el mensaje.

Cuando recibió la noticia se la envió corriendo al director que no daba crédito a lo que estaba viendo. "Tiene que ser mentira, una 'fake news'", le decía el director a Kiko que con certeza asegura que lo que está contando es verídico. Para poner en situación, Kiko Hernández recordó todo por lo que esta ruptura había hecho pasar a los medios. "Hasta ayer mismo él decía "mi ex"".

"Voy a leer el mensaje que me han mandado esta mañana. "Hola, no sé si este es tu móvil, pero acabo de cruzarme con Gustavo González y María Lapiedra en Sevilla. Están en Triana, están juntos."", contaba Kiko Hernández en 'Sálvame'.

Para comprobar el testimonio quisieron llamar directamente a Gustavo, peor este sigue queriendo mantenerlo todo en silencio. "Donde esté yo y con quién esté no es problema de nadie (...) María tenía una intervención pendiente por motivos de salud. No te voy a confirmar nada, no voy a dar ninguna explicación de mi vida".

Además, él mismo le había puesto de excusa al programa un problema de salud propio por el que no podría ir a plató en dos días. "Se sienten molestos conmigo por cada cosa que haga. Si se molestan, no es mi problema", decía Gustavo en la llamada, aunque el enfado de los colaboradores de 'Sálvame' está más que justificado.

