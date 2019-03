22 mar 2019

Compartir en google plus

Va a aguantar hasta el último día, porque ya puede ver, al final del camino, ese maletín con 100.000 euros para el que, en estos momentos, solo tiene cinco adversarios -cuatro si tenemos en cuenta que, si gana su mujer, todo quedará en casa-. Kiko Rivera, conocido tanto por sus fiestas de juventud como por abandonar 'realities', acaba de meterse en la final de 'GH Dúo' junto a Irene Rosales y Juan Miguel. Así que, no va a dejar que un ataque de gota le noquee.

Ayer, tras las nominaciones, los concursantes salieron al jardín para enfrentarse a lo que pensaban sería la prueba de líder. Todos lo hicieron con ligereza. Menos él, que se quedó descolgado del grupo, levantando la preocupación en el presentador, que se interesó por él. "Kiko, Kiko, ¿dónde está Kiko?", decía Jordi González. Él le contestaba y, al evrle rezagado, le preguntó si estaba todo bien.

Estoy bien, no me voy de aquí ni muerto"

"Me ha dado un ataque de gota. Tanto tomate...", culpaba a la alimentación que han llevado en este par de meses dentro de la casa d Guadalix de la Sierra. Y dejaba claro que, una vez llegados a este punto, por su cabeza puede pasar de todo menos la idea de abandonar. "Estoy bien, no me voy de aquí ni muerto".

Además, tranquilizaba a sus compañeros, pero sobre todo a sus seres queridos al asegurar que ya había sido visto por el doctor y que la situación estaba controlada: "Me han visto los médicos y está todo bien".

En los últimos años, Kiko ha sido noticia por sus ataques de gota en varias ocasiones. Pero lo cierto que es una situación que hacía tiempo que no se daba, ya que el artista ha empezado a llevar una vida sana y ordenada gracias a esa banda gástrica, pero, sobre todo, al control y la paciencia de la mujer que tiene a su lado y que ha llegado junto a él a la final del concurso.

Más noticias sobre Kiko Rivera...

- Kiko Rivera amenaza a Irene Rosales con abandonar 'GH Dúo'

- La última decisión de Isabel Pantoja que ha enfadado a su hija, Chabelita

- La anécdota machista de Kiko Rivera que hace que las redes estallen