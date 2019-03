28 mar 2019

No sabe el jardín en el que se ha metido Cardi B. Acaba de salir a la luz un vídeo en el que hace una confesión muy dura y que la pone en una situación comprometedora y complicada. La cantante asegura en la grabación que, durante la etapa en la que fue 'streaper', drogaba a sus clientes para poder robarles.

"¿Quieres follar conmigo? 'Sí, sí, sí, vamos a volver a ese hotel'. Y entonces le drogaba y le robaba. Así es como lo hacía", se la puede escuchar en ese vídeo que ha suscitado una enorme polémica y que la ha obligado a salir a dar la cara y defenderse,

Cardi B ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram para salir al paso de lo que se está diciendo de ella tras rescatarse este vídeo. "Estoy viendo en las redes sociales que un directo que hice hace tres años ha vuelto a resurgir. Un directo en el que hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero que sentía que necesitaba para sobrevivir", comienza.

"Nunca he dicho que fuera perfecta o que viniera de un mundo de perfecto con un pasado perfecto. Siempre he contado la verdad sobre mis propias mierdas. Estoy al margen de una cultura hip hop en la que puedes hablar acerca de dónde vienes, de las cosas erróneas que has hecho para llegar hasta dónde estás", prosigue defendiéndose.

Y se refiere a la diferencia de rasero que hay a la hora de juzgar lo que hacen las mujeres y los hombres en la sociedad: "Hay raperos que glorifican el asesinato, la violencia, las drogas o los robos. Crímenes que sienten que deben cometer para sobrevivir. Yo nunca he glorificado cosas que hice en esa vida, nunca he sacado ese tipo de cosas en mi música, porque no estoy orgullosa de ello y creo que es mi responsabilidad no glorificarlas".

"En ese momento tomé las decisiones que tomé porque tenía opciones muy limitadas. Doy las gracias por haber podido salir de eso, pero muchas mujeres no han podido. Fueran o no malas decisiones, en el momento hice lo que tenía que hacer para sobrevivir", sigue ese relato para explicarse sobre esos actos del pasado.

"Los hombres de los que hablé en mi directo eran hombres con los que quedé, con los que salí, hombres que eran conscientes y estaban dispuestos. Tengo un pasado que no puedo cambiar, todos lo tenemos", concluye Cardi B.

