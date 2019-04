1 abr 2019

Todo lo que un extriunfito publica en redes sociales es analizado al dedillo, y cualquier pequeña metedura de pata suele ser foco de críticas para los internautas. Esto mismo le ha pasado a Ana Guerra con su última foto en Instagram, en la que la cantante aparece sentada frente a un piano blanco. Una imagen aparentemente normal, hasta que los seguidores se han dado cuenta de que la tapa está bajada.

Muchos se lo han tomado a broma, riéndose de la situación, pero los 'haters', que no pasan una, han aprovechado el supuesto pequeño despiste para poner en duda sus dotes con este instrumento, invitándola, incluso, a dar clases de piano. Por su parte, Guerra no se ha quedado callada: "Para tocar un piano hace falta abrirlo", ha señalado irónicamente en su Twitter, dando a entender que lo que pretendía en la foto no era enseñar como toca.

Los fans de la canaria no han dudado en defenderla y han compartido numerosos vídeos de 'Operación Triunfo' que muestran al mundo que la cantante sí sabe tocar el piano. Incluso Manu Guix, amigo y profesor en el 'talent', ha querido dar su opinión: "Yo lo que veo es a un músico a punto de abrir la tapa del piano", comenta.

Así, la carrera profesional de Ana Guerra no para de crecer. Su próximo proyecto saldrá a la venta el 11 de abril, y no tiene nada que ver con la música: un libro. "Aquí está lo que llevo tanto tiempo preparando. Así es... ¡voy a sacar un libro! ¡Espero que te guste, porque 'Con una sonrisa' está hecho con todo el amor que hay en mi!", contaba ilusionada. Un hecho que se espera tenga un mejor recibimiento entre los internautas que el que tuvo de su compañera Aitana, cuyo trabajo fue muy criticado en todas las plataformas.

