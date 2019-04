2 abr 2019

La semana pasada, 'Jaleos' lo sacaba a la luz: Chenoa tenía nueva pareja. Ella no se pronunciaba. Ni sí ni no. Pero lo cierto es que se había dejado ver junto al urólogo Javier Sánchez Encinas en una salida cultural al teatro. Y eso que, no hace mucho, se había hablado de una posible vuelta de la cantante con el guitarrista Javier Arpa. Pero no.

Ahora, ella, seis días después de la publicación de aquellas informaciones las da por buenas. ¿Cómo? Subiendo una foto en la que aparece Javier en una quedada con compañeras de aquella primera eidición de 'Operación Triunfo'.

"De cenita muy a gustito", escribía antes de etiquetar a Nuria Fergó, Natalia y Gisela. A él, no. No sabemos si porque no usa Instagram o porque así no nos da más pistas ni más pie a seguir buceando en su vida. Para poder vivir una relación de pareja tranquilos y en paz.

Sí sabemos que tiene cuenta de Twitter, porque recientemente tenía una muestra de cariño hacia la artista. Lo hacía compartiendo una entrevista de Cruz Sánchez, mujer de Pedro J. Ramírez, realizada a este en 'El Español'.

