2 abr 2019

Se ha convertido en una especie de ritual. O de tendencia. De tradición. No sabemos muy bien qué etiqueta ponerle, pero lo cierto es que, cada vez que aparecen los rumores sobre una crisis entre Shakira y Gerard Piqué, la pareja no tarda en publicar una foto de ambos en las redes sociales de alguno de los dos para zanjarlos.

Ha vuelto a pasar. Porque en medio de todos los problemas a los que tiene que hacer frente la cantante, se había vuelto a hablar del poco apoyo que le daba el deportista, que parecía más centrado en sus apariciones televisivas y sus comentarios en Twitter que en el mal momento por el que pasa -de nuevo- la cantante colombiana.

Pero no. Shakira y Piqué han compartido una imagen romántica desde el lugar más insospechado para hacerlo: un autolavado de coches. Porque no solo las escapadas a la nieve o las salidas a los restaurantes son planes que fortalecen las relaciones de pareja. Estas pequeñas tareas del día a día también pueden ser el escenario perfecto para afianzar los lazos de su amor.

Ojo, que hasta llevan las zapatillas a juego. Para que luego hablen de que hay un distanciamiento entre ellos y que la compenetración ha desaparecido. Pues no. Eso y el abrazo que se dan ante los ojos de un fotógrafo anónimo -al menos para nosotros- son una prueba de que su amor continua con paso ligero desde que cantaran por primera vez juntos aquel 'Waka waka' en 2010.

Pero estamos más que convencidos de que, no tardaron, el run run de una nueva sombra se asomará sobre sus cabezas dándoles una nueva oportunidad de regalarnos una foto llena de amor como esta.

