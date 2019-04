2 abr 2019

Después de ver el cambio de look de Paula González de 'GH 15' no extraña ver que también ha cambiado de vida. Sus innumerables retoques casi la han hecho irreconocible para sus seguidores pero su sinceridad nos recuerda lo que siempre ha sido y es Paula.

Después de desnudarse en su Instagram, y de ser criticada por los retoques también en sus fotos, la exconcursante de 'Gran Hermano' se desnuda también interiormente. Ha respondido a las preguntas de sus seguidores y les ha contado de qué es de lo que más se arrepiente con el paso del tiempo.

Sin duda de lo que más se arrepiente la chica que "moría de amor" es de no haber cambiado antes sus rutinas. "De no haber empezado a cuidarme antes...No me arrepiento de mi vida loca, fue muy divertida y cuando miro atrás en el tiempo digo: 'joder, qué bien me lo he pasado", cuenta para sus seguidores. Aunque sí que es cierto que las drogas le hicieron sentirse deprimida y no hacía absolutamente nada con su vida. Llegó un día en el que ni siquiera salir de fiesta, fumar y pasárselo bien era suficiente.

"Llegó un punto en el que ya no era divertido tener resacas tres o cuatro días a la semana. En junio de 2018 todo empezó a darme bastante asco y dejé de salir, pero en vez de sentirme mejor perdí toda mi energía, solo quería estar tumbada en la cama, me mareaba todo el rato...fui a hacerme análisis porque sentía que algo no estaba bien, pero estaba todo correcto...Después me enteré de que estaba deprimida, de no hacer nada cogí algo de peso y ahí fue cuando me animé a cambiar mi alimentación", comenta Paula González que asegura que ahora se siente totalmente renovada y que está a favor del consumo inteligente: "Sigo a favor del consumo inteligente (...) Dejé de fumar porque me aburrí, igual que me aburrí de salir de fiesta".

Más noticias sobre Paula González 'GH 15'

- Paula González ('GH') posa irreconocible tras sus últimos retoques

- El drástico cambio de Paula González, ganadora de 'GH 15', tras pasar por el quirófano

- Paula González de 'GH 15' se desnuda en Instagram