4 abr 2019

Aurah Ruiz ha encontrado en su programa de Mtmad la ventana perfecta para desahogarse delante de sus seguidores. A veces, llora de alegría. Otras, por la dureza de la situación que le ha puesto la vida delante de las narices. Es este segundo escenario el último con el que se han encontrado los espectadores de su 'reality'.

Es cierto que hace ya un par de meses que dejó la casa de 'GH VIP' y que volvió a casa, a la dura realidad de ese hijo que nació prematuro y del que no se puede separar apenas. Solo cuando su familia le echa una mano para que pueda despejarse y descansar. Porque la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha dejado claro que el trato del padre del niño, Jesé Rodríguez, deja mucho que desear.

Pero, a pesar de esos dos meses que lleva ya fuera, parece que es ahora cuando ha vuelto a chocar de bruces con la realidad. "No puedo más", se quejaba amargamente antes de asegurar que lo único que necesita es "dormir. Ni comer, porque ni como ya".

Y me da vergüenza llorar y todo porque esta es la puta realidad"

"Y me da vergüenza llorar y todo porque esta es la puta realidad. Pudiendo tener toda la ayuda del mundo, no tengo nada", se lamenta con unas palabras en las que no pocos han visto un claro reproche al padre de la criatura. Porque añade que, con este programa, lo que quiere enseñar al mundo es "lo que no es tan bonito, lo que nadie ve y lo que la gente juzga".

