6 abr 2019

Después de meses y meses de rumores sobre una supuesta relación de Albert Rivera con Malú, el líder del partido naranja habla de dicha relación. Albert Rivera fue invitado por Bertín Osborne a 'Mi casa es la tuya' y ha sacado a relucir su yo más personal. Aunque, como era de esperar, la política estuvo muy presente.

Hubo un momento en el que Bertín no quiso dar más rodeos y le preguntó a Albert Rivera con la mayor complicidad posible que se pueda tener en una entrevista: "Hablando del personal, cómo es esto… ¿cómo es esto de Malú? Que me tiene muy impresionado mi amiga".

Mientras el presentador se lanzaba a hacer una de las preguntas más esperadas por toda la audiencia española que alcanzó el 15,1% de expectación, Albert Rivera se hacía el que no sabía nada: "Primera noticia. No me había enterado de nada. No se habla casi de eso... (risas) En esta tele no se habla de otra cosa".

Insinuando que era la primera vez que oía hablar de tal cosa, Bertín le seguía el rollo e insistía: "¿Ya te ha enseñado a cantar y todo?". Pero Albert le dio una respuesta más como español que como su yo personal: "Yo estoy muy orgulloso de vivir en un país donde la gente es libre, vive con quien quiere, rehace su vida o no, se acuesta con quien quiere, se casa o no se casa, tiene hijos o no… Y como yo estoy orgulloso de vivir en ese país, lo quiero para mí también".

Sigue sin negar rotundamente que haya algo entre él y la cantante que cada vez está más recuperada y pronto volverá a los escenarios. Tal vez es más que cierto que pasadas las elecciones el próximo 28 de abril, les veremos aparecer públicamente juntos sin enturbiar la campaña electoral de Albert Rivera. ¡Tan sólo quedan días!

