4 abr 2019

No, las dos noticias que tanta ilusión hicieran al público general y que ella tuvo que encargarse de desmentir, no forman parte de esos planes de futuro inmediato que tienen entre manos Paula Echevarría y Miguel Torres. Ni boda ni bebé en camino. Que, por si acaso, ya se encargó de decir que no antemano.

Pero la actriz y el futbolista sí que están a punto de irse a vivir juntos. Así lo manifesto la propia Paula anoche en una fiesta de una revista celebrada en Madrid -aquí el análisis de su look-. Las obras de su nueva casa van a buen ritmo y esta espera poder mudarse pronto con su pareja próximamente.

¿Significa eso que Torres va a cambiar de aires en breve? Porque recordemos que la casa está en Madrid y él juega en el Málaga. Pero, también, que la temporada encara su recta final y que el mercado está a la vuelta de la esquina. Con lo cual, tendrá una nueva oportunidad para intentar recalar en un equipo de la Comunidad de Madrid, como ya hizo el pasado verano.

"Estoy muy bien, feliz. Con mucha salud que es importantísimo y enamorada", aseguró una Paula a la que la vida le dio un giro hace poco más de un año, cuando se cruzó en su camino el deportista. Desde entonces, su Instagram, de vez en cuando, nos deja detalles de amor hacia un Miguel que siempre ha apostado por la discreción y estar en segundo plano.

