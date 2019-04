4 abr 2019

A mediados del mes pasado Blanca Suárez apareció en el Festival de Málaga con un flequillo recto postizo y ahora ha sido Paula Echevarría quien ha hecho lo mismo. La protagonista de Velvet Colección acudió ayer por la noche a un acto en el que complementó su coleta alta con un flequillo recto.

Lo cierto es que el look que lució la actriz es mucho más cañero de los que suele optar tanto para posar ante las cámaras como en su día a día. Paula no solo optó por un flequillo muy liso y despuntado, sino que, además, lo emparejó con unas cejas muy estructuradas y maquilladas mucho más intensas de lo habitual, y con un eyeliner gráfico que incorporaba unos toques de glitter en el lagrimal. El resultado: un look dramático en el que la atención se centra en la zona de los ojos.

Paula posó ayer aí de criñosa con Miguel Ángel Álvarez, su maquillador de cabecera. pinit Instagram: @mikvarez

Miguel Ángel Álvarez ha sido el artífice tanto del peinado como del maquillaje de Paula. Y, a pesar de que suele confiar en el experto para sus looks beauty, esta es la imagen más arriesgada que ha lucido Paula hasta la fecha. ¿Será este el principio de una transformación de belleza o tan solo el resultado de las ganas de probar algo distinto en un momento puntual?

