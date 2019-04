5 abr 2019

En ocasiones, a Ylenia Santana le pasan factura sus palabras, algo que muchas veces no parece darle demasiada importancia. Durante su participación en la última edición de 'GH Dúo', la concursante contó lo que opinaba acerca de 'El programa de Ana Rosa'. Lo hizo sutilmente, pero de nada le sirvió, pues los espectadores pillaron la indirecta. Ana Rosa incluida.

"En los programas esos, donde aparecen estas señoras que todo lo saben, me estarán poniendo de vuelta y media. Ahí me dan bien de bien", comenzaba su crítica, en un intento de defenderse de todos aquellos que, ella intuía, hablaban de ella fuera del 'reality'. Si había alguna sobre a cuál se referían, Antonio Tejado, con quien parece mantener una relación, lo dejó claro al definirlo como "el programa blanco de por las mañanas". Sin duda alguna la presentadora captó la in(directa), pues en su día lanzó un 'zasca' bastante claro: "Pero si no sabemos nada de Ylenia... no hablamos de ella. Pero bueno, oye, una tiene todo el derecho a creerse más importante de lo que es", comentó.

La exconcursante valenciana tuvo que comerse sus palabras, pues fue invitada al matinal de Telecinco como muchos de sus compañeros del 'reality' para contar su experiencia. Lo que posiblemente no esperaba es que la presentadora, y Joaquín Prat, le tenían preparada una sorpresa protagonizada por ella misma: los videos del momento.

La cara de asombro de Ylenia lo dijo todo. Aun así, tras pedirse explicaciones acerca de lo sucedido, la exconcursante contestó con un breve "uy, lo sienti".

