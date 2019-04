7 abr 2019

No corren buenos tiempos para Sofía Suescun. Mientras su ex pareja Alejandro Albalá -de quien asegura haberla destruído- lucha por ganar el maletín de 'GH Dúo', ella se mantiene fuera de la casa sin ningún apoyo y viviendo una serie de sucesos que le están haciendo replantearse su imagen y su modo de vida.

El último escándalo sucedió este fin de semana cuando la navarra fue expulsada de una discoteca tras intentar colarse en el reservado de un grupo de futbolistas por lo que la seguridad del local fue la encargada de echarla de la zona VIP. Por no hablar de los continuos altibajos que sufre la relación con su madre Maite Galeano.

Ante esta situación algunas voces aseguran que Sofía podría estar planteándose recibir ayuda psiquiátrica para solucionar los problemas que más le atormentan. El colaborador de Gran Hermano, Miguel Frigenti, acudió al plató del 'Deluxe' para contar cómo se encontraba: "Sofía está fatal, tiene tratamiento psicológico y se está planteando acudir al psiquiatra. Lo está pasando muy mal, como consecuencia de GH DÚO, por las peleas con Alejandro, y las críticas… ".

Una información que han confirmado este domingo en 'Viva la vida' ante la presencia de Paz, la madre de Albalá, que ha recibido muchas críticas en Twitter por un gesto de "sonrisa malvada" mientras se hablaba de la complicada situación de Sofía.

"Mira que la madre de Albalá es mala que mientras escucha que Sofía necesita ayuda psicológica a ella le sale la sonrisa de malvada. Qué asco de familia" "Paz no me gusta nada. No me da ninguna buena sensación, más bien todo lo contrario" "No vais a parar hasta que termine en depresión. Es una chica de 22 años y tanta gente contra ella... Me parece que sois inhumanos", comentan en las redes.

Y además...

- Sofía Suescun, destrozada por la salud de su madre: "Tengo miedo a que muera"

- Los mensajes de celos y control de Sofía Suescun a Alejandro Albalá

- El zasca de Alejandro Albalá a Sofía Suescun tras su expulsión