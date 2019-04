9 abr 2019

La modelo venezolana Astrid Klisans es una apasionada del mundo del caballo, tenía unos once años cuando comenzó a montar. Un accidente provocó que sus padres la llevaran a la Escuela Ecuestre del Ejército venezolano, ya que era el sitio más adecuado en aquel momento. Durante la adolescencia consiguió ser campeona en su país de Salto de Obstáculo, pero esta afición la abandonó cuando ingresó en la Facultad para estudiar Arquitectura.

En la actualidad, Astrid practica la Doma Clásica, de ahí que hable con entusiasmo de sus caballos, pero le cambia el tono de voz y la expresión de la cara cuando nombra a Duque, por el que siente verdadera debilidad. Un caballo regalado por su marido, el cantante Carlos Baute, el día de su boda.

Corazón Era muy pequeña cuando comenzó a montar a caballo. ¿Quién es Arizona?

Astrid Klisans Fue mi primera yegua, la disfruté muchísimo. Arizona era una yegua de paseo para los fines de semana, el resto de días iba a la Escuela Ecuestre del Ejército y allí me asignaban un caballo, que es con el que aprendí a montar. Por aquel entonces tenía once años y no hacía ninguna disciplina.

C. ¿Cómo fue su formación?

A. K. Comencé con ejercicios a la cuerda, sin estribos, sin nada, luego pasé a saltar durante tres años y me fue muy bien y cuando ingresé para estudiar la carrera de arquitectura lo tuve que aparcar. Lo retomé cuando me vine a vivir a España y empecé a hacer la Doma Clásica. Yo creía que era una disciplina fácil, pero me ha resultado tremendamente complicada porque, para empezar, tienes que entender lo que es un caballo, cómo se mueve, cosas muy técnicas. Yo siempre digo que el salto es el barco a motor y la Doma Clásica es como un velero.

C. En general, ¿cómo definiría el carácter de los caballos?

A. K. Los caballos son increíblemente nobles. No son animales muy listos, porque si lo fueran, con la fuerza que tienen, no dejarían que los montase nadie y les digan lo que tienen que hacer. El caballo si te quiere tirar, lo hace en segundos y te puede matar. Con esto no quiero decir que sea un animal tonto, no, es un animal increíblemente noble. He montado todas las razas y el español es el más noble de todos.

C. ¿Cuántos caballos tiene en estos momentos?

A. K. Tengo a Soldador Eucalipto, de pura raza española —color blanco— de la yeguada de Montero Córdoba, y estamos muy ilusionados porque este año empezará a competir. Es dinamita pura y espero que tenga descendencia. También tengo en una finca a Duque —color marrón—, el caballo que Carlos me regaló por nuestra boda. Es mi debilidad, es muy cariñoso.

C. ¿Usted susurra a sus caballos?

A. K. Por supuesto, en el entrenamiento se estresan. Hay jinetes que les regañan, pero yo lo paro, le suelto las riendas, empiezo a hablarles, a hacerles caricias en el cuello y se relajan. Si les alzas la voz se asustan, porque son muy sensibles.

C. En el terreno familiar y aunque sus hijos, Markus y Liene, son pequeños, ¿le gustaría que heredaran su afición por los caballos?

A. K. Me encantaría y, aunque son pequeños y me puedo equivocar, yo creo, que a la niña se le nota más interés que a Markus.

Astrid y Carlos Baute en uno de sus paseos a caballo. pinit D.r.

C. Y su marido, ¿también tiene esta afición?

A. K. Sí. Damos paseos, tiene afición, pero no tiene tiempo para una disciplina.

C. Además de los caballos, tiene perros. ¿Cómo se llaman?

A. K. A mí los animales me encantan. He tenido tortugas, y ahora tenemos a Lulú, una pomerania espectacular, y Haru, una shiba inu.

C. Usted estudió arquitectura, ¿por qué no ha ejercido?

A. K. Cuando conocí a Carlos, la vida me cambió muchísimo. Estuvimos viviendo en distintos países. Era muy difícil ejercer mi carrera con tanta actividad y, cuando llegué a España, me salieron muchos trabajos de imagen y quise aprovecharlo. A día de hoy hay otras formas en las que económicamente me puedo beneficiar más y no tengo el horario de una oficina. Quiero dedicarles tiempo a mis hijos: mi vida es mi familia y mis caballos.

