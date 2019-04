9 abr 2019

Son la pareja de moda. Les hemos visto actuar juntos en dos de las series más vistas de los últimos años -'La casa de papel' y 'Élite'- y, desde hace unos meses, predicando su amor a los cuatro vientos. María Pedraza y Jaime Lorente parecen estar en uno de los mejores momentos de su vida, tanto profesional como personalmente. Pero, ¿cómo pasaron de la amistad al amor?

En pleno rodaje de la segunda temporada de 'Élite', los artistas visitaron anoche el plató de 'El hormiguero' para presentar su nuevo proyecto junto a Netflix, la película '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', que se estrena el viernes 12 de abril.

Entre pregunta y pregunta, Pablo Motos no pudo evitar preguntarles sobre su relación, que surgió mucho más tarde de conocerse: "Empezamos bastante después, lo típico hubiese sido que nos enamorásemos durante el rodaje, pero no fue así", explicaban, asegurando que su amor surgió después de grabar la primera temporada de 'Élite'. La pareja suele mostrarnos su felicidad a través de Instagram, donde no paran de publicar cosas el uno del otro.

Ambos están saboreando el éxito desde hace meses. Ella alcanza los 4,3 millones de seguidores en Instagram, mientras que él supera los 5,2. Así, más allá de la televisión, Lorente acaba de publicar su primer libro: 'A propósito de tu boca', un poemario que no dudó en presentar durante el programa recitando uno de sus textos.

