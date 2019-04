10 abr 2019

Eran poco más de las ocho de la tarde cuando David Valldeperas, director de 'Sálvame', se ponía en el centro del plató y confirmaba el rumor que llevaba circulando seis días, desde que la revista 'Semana' lo anunció en su portada: Isabel Pantoja será concursante de 'Supervivientes 2019'. Una noticia que provocaba un auténtico tsunami.

Empezando por su sobrina, Anabel Pantoja, que no sabía nada de nada y no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Siguiendo por todos los colaboradores del programa, con Chelo García Cortés, que podría ser su compañera en la isla, a la cabeza. Y terminando por su hija Chabelita, que este miércoles aseguraba en una revista que su madre no iba al 'reality'...

Pero para demostrar que entre ellas no hay mala relación, la propia Chabelita era una de las primeras en felicitar a su madre poco después de que la tonadillera alcanzara un acuerdo con Mediaset para saltar desde el helicóptero en Honduras dentro de unas semanas.

La joven utilizó Twitter para mostrar su apoyo a su madre, con la que ha tenido no pocos tiras y aflojas a los ojos de todos en los últimos años. Escueta, pero contundente, Chabelita escribía: "Orgullosa de ti, madre".

orgullosa de ti Madre — Isa Pantoja (@IsaPantojam) 9 de abril de 2019

Pantoja, poco dada a las muestras públicas en las redes sociales, no tardaba en darle réplica. Bajo esa línea escrita por Chabelita, ella ponía: "Te quiero tanto, mi pequeña del alma".

Te quiero tanto mi pequeña del alma — IsabeI Pantoja (@IsabeIPantoja) 9 de abril de 2019

Parece que Chabelita está acercando posturas a su familia, a pesar de que en esa entrevista que ofrece hoy a la revista 'Lecturas' pone de manifiesto que la relación con su cuñada, Irene Rosales, no es buena precisamente. También, que no acudirá a plató a recibir a su hermano a la salida de 'GH Dúo'. Eso sí, le está dando todo el apoyo del que es capaz a través de las redes sociales.

