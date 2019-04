11 abr 2019

Sofía Suescun dio una entrevista en exclusiva en la que no se quedaba con tinta en el tintero. "Soy una víctima anulada como persona" era su titular y, sin ir más lejos, hasta en el titular arremetía contra Alejandro Albalá. Ahora Alejandro ha visto la portada y ha sido muy claro y tajante con su ex.

"En España se habla de ti incluso en revistas. Sin ir más lejos, se habla en la portada de una revista", le advertía Jordi González antes de soltarle el bombazo de la portada que había hecho Sofía Suescun en la que él era el protagonista. Cuando le ponían la grandísima imagen de la entrevista de Sofía Suescun para 'Lecturas', leía el titular y preguntaba asombrado: "¿Eso soy yo? ¿Anulada por mí?".

De fondo en el mismo plató se podía escuchar a los colaboradores asintiendo exacerbados y preparándole porque cuando leyese la entrevista la cosa sería aún peor. "Yo simplemente expreso cómo me siento", insistía Sofía que se quedaba sin argumentos para poder justificarse. Sin embargo, ipso facto ver la reacción de Alejandro, enseñó una captura de pantalla en la que se veía un titular que había dado Alejandro Albalá tras su ruptura con Chabelita: "Me tenía anulado y se aprovechaba".

Jordi González quiso saber si esta coincidencia había sido adrede y aunque en un principio ella lo negase, al final de su intervención dejó caer un: "De alguna manera tú has dicho que te has sentido anulado por Chabelita y yo también digo que me he sentido anulada por ti".

Alejandro no daba crédito a las palabras de su ex y se lamentaba por ello: "Eso es de mala persona, hemos estado en un concurso, esto es la vida real". Y, sin ir más lejos también le hizo una advertencia muy clara: "Si ha hablado mal de mí le va a caer una demanda muy gorda". Ya su madre le había advertido, tranquilo.

