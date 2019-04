11 abr 2019

Poco después de que nos enseñasen en Instagram esas románticas fotos en las que él hincaba la rodilla para pedirle matrimonio, comenzaron a sobrevolar encima de la cabeza de Alex Rodríguez rumores de infidelidad a Jennifer Lopez. ¿Estaba viéndose con otras chicas además de con la mujer a la que convertirá en su esposa?

Jennifer no ha tenido reparos en contestar a estas informaciones. Lo hacía durante una entrevista en el programa de radio 'The Breakfast Club'. "Yo sé cuál es la verdad. Conozco a Alex, él conoce quién soy y estamos felices", comenzaba ese discurso de defensa de su prometido, pero, sobre todo, de su relación.

No vamos a permitir que nadie venga a decir cómo es nuestra relación"

"No vamos a permitir que personas externas vengan a decir cómo es nuestra relación. Yo conozco la relación tenemos", añadía la artista. No había lugar para seguir ahondando por esa vía. JLo no está dispuesta a que nadie ponga en entredicho lo que tiene con el deportista. Fin de la discusión y de la rumorología.

Fue el pasado 12 de marzo cuando ella mostró en su Instagram esas imágenes de la pedida de mano, desvelando la fecha que tienen en mente para ese 'sí, quiero' que será uno de los grandes momentos del corazón en este año: el 3 de septiembre.

