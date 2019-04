12 abr 2019

No es la primera vez que ocurre y parece que no será la última. Jorge Javier Vázquez ya aprovechó dos ocasiones para lanzar 'pullitas' a 'La voz' tras pasar de Telecinco a Antena 3 en esta última edición. Pero esta vez ha sido Jordi González el que ha hecho alusión al éxito de 'GH Dúo', infravalorando a la competencia.

"Imaginaos el impacto -del 'GH'-, que ayer una final tuvo un 18% y aquí hicimos, con una semifinal, un 26%", comentaba el presentador a los finalistas -Kiko y María Jesús-, que posiblemente no pillaron la indirecta pero que, el resto de audiencia, seguro lo cazaron al vuelo.

Así, la noche del miércoles tuvo lugar la final de 'La voz', que terminó con Andrés Martín, 'talent' del equipo de Pablo López, como ganador de la primera edición del formato en el canal de Atresmedia.

Pero esta atención puesta sobre el concurso musical no es nueva. El presentador de 'Sálvame' parece no estar muy contento con el cambio de cadena, y ha querido hacer alusión en varias ocasiones a que, en su opinión, 'Gran hermano' es mucho mejor que 'La voz'. La primera fue en 'Sálvame', donde afirmó -con doble sentido- "no entender como otros programas tienen la voz", ya que eso es "conformarse con poco", pues ellos tienen "la voz y el cuerpo".

La otra trifulca la provocó en Twitter, donde publicó una foto de la coronación de María Jesús Ruíz como Miss España 2004, en la que Eva González -presentadora del 'talent'- le daba el premio, dando a entender qué programa prevalece sobre el otro.

