12 abr 2019

No sabemos qué pasa últimamente con Gema López, que de tener un perfil bajo con respecto a su vida privada y su faceta más allá de lo periodístico, se está convirtiendo en noticia. Primero, por esa traición de Gustavo González, que fue quien informó a la revista que sacó la noticia de su separación. Y, ahora un ataque público de Kiko Matamoros.

El pasado miércoles se celebraban los Premios Naranja y Limón que entrega la peña periodística Primera Plana cada año al personaje más simpático y al más antipático del año. Ana Obregón fue galardonada con el Naranja, por esa lucha que ha librado este año junto a su hijo, Álex Lequio, sin perder la compostura ante los medios.

El Limón, al más antipático, fue a parar a manos de Matamoros, que aprovechó la coyuntura para atizar a su compañera en 'Sálvame'. "Menos mal que me han dado el Premio Limón, si me dan el naranja me arruinan", bromeaba antes de lanzar ese dardo a Gema.

"El Premio Limón, en mi programa, se lo daría a Gema López, porque es la más agria y la más complicada de 'Sálvame'", manifestaba antes de que Terelu Campos corriera mejor suerte, según su criterio: "El Naranja se lo daría a Terelu".

Las críticas de López a Matamoros y a su sección dentro del programa en el que defiende a los espectadores, parecen no haberle caído muy bien y habérselas guardado bien para sacarlas a la palestra a la primera de cambio.

