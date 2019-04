12 abr 2019

Lo de Kiko Hernández y las apuestas es algo de otro mundo. El colaborador tiene a la audiencia acostumbrada a apostarse cualquier cosa por sus palabras, desde un jamón ibérico hasta un radical corte de pelo. La última jugada ha tenido que ver con Isabel Pantoja, el tertuliano de 'Sálvame' estaba totalmente seguro de que la tonadillera no pisaría la casa de 'GH Dúo' y se apostó su sueldo del viernes. Pero se equivocaba y ahora, parece ser, que le tocará trabajar sin cobrar.

La cantante visitó la casa de Guadalix para darle ánimos a su hijo Kiko Rivera en la final del 'reality', en la que se enfrentaba a María Jesús Ruíz, quien finalmente se coronó como ganadora del concurso. Algo que no debe haber sentado muy bien al colaborador, pues tendrá que comerse sus palabras en el 'Sálvame' de esta mediodía. ¿Cumplirá su promesa?

Aun así, parece que el viento no sopla a favor de Kiko Hernández. Hace unos días se le escapaba el nombre de María Jesús Ruíz como vencedora, una suposición que muchos se tomaron como "tongo", y que al presentador se le había "escapado" el nombre del ganador. No se sabe si adrede, no, o simple casualidad, pero finalmente fue la ex Miss España quien se llevó el ansiado maletín, como predijo.

Más noticias sobre Kiko Hernández...

- Kiko Hernández se suma a los retoques estéticos de 'Sálvame'

- Kiko Hernández habla sobre su condición sexual

- Paz Padilla desvela por error el número de teléfono de Kiko Hernández