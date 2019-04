13 abr 2019

Rafa Mora se convierte en el primer expulsado de la casa de Guadalix en 'Sálvame Okupa'. Fue también uno de los primeros en entrar, pero hay alguien que no quiso darle ni una sola oportunidad. ¿Fue Gustavo González o María Lapiedra?

Gustavo González había conseguido la primera prueba del concurso. Consistía en encontrar una camiseta de 'Sálvame Okupa' que te llevaba directo a la final y a ponerle tu nombre al maletín de 6000 euros que conseguirán si ganan el concurso. "Tiene camiseta, tiene novia, lo tiene todo", decía Carmen Borrego con risas sobre el dichoso Gustavo que había encontrado la camiseta antes que los demás.

Además, uno de sus privilegios era expulsar a uno de sus compañeros fulminantemente y que saliese de la casa, sin maletas ni nada, en ese momento. Con mucha extrañeza finalmente terminó siendo Rafa Mora. Aunque en un principio a quien él quería expulsar era a Carmen Borrego. Según Gustavo la había elegido a ella porque la veía menos animada aunque todos sus compañeros opinen lo contrario.

"Carmen en ningún momento ha dicho que se quería ir y tal. Creo que realmente Gustavo por cobardía y por no tener un enfrentamiento conmigo se ha sacado eso debajo de la manga", decía Rafa Mora a Kiko Hernández que estaba en el plató de 'Sálvame', aclarando qué había pasado realmente. Gustavo González intentaba quitarle razón pero Rafa le contestó tajante: "Porque queda fatal que me expulses por ser un calzonazos y un pelele y que te lo diga tu novia. Delante de España eso queda fatal".

Gustavo González justificaba su elección con un: "Te voy a hacer un favor, no soy un cobarde. Has dicho que sólo de vernos te daba pereza". Y Rafa Mora, súper enfadado y decepcionado le dijo: "Que tú no me querías echar que eres un calzonazos. (…) Yo pensaba, de verdad, que eras de otra forma. En esta vida hay que tener personalidad".

Más noticias sobre 'Sálvame'

- Telecinco confirma 'Sálvame Okupa', el 'Gran Hermano' de los colaboradores de 'Sálvame'

- Terelu Campos se niega a entrar en 'Sálvame Okupa'

- Los motivos por los que Carmen Borrego abandona 'Sálvame'