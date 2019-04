9 abr 2019

Compartir en google plus

Mediaset estaba dispuesto a rascarse el bolsillo, pero no es suficiente. Ni el elevado caché que les ofrecen ha servido para que algunos de los colaboradores de 'Sálvame' accedan a tomar parte de 'Sálvame Okupa', ese espacio puente entre 'GH Dúo' y 'Supervivientes' y en el que estos tendrán que someterse a un encierro en la casa de Guadalix de la Sierra.

Kiko Hernández ya sabe lo que es y no está dispuesto a pasar por ello de nuevo. María Patiño está muy ocupada presentando 'Socialité' los fines de semana. Belén Esteban no tiene tiempo entre tanto preparativo de boda. Y, la última en negarse a entrar en el espacio televisivo ha sido Terelu Campos.

Al menos así lo revela el digital 'Look'. Algo que llama la atención después de que ella misma, en el plató de programa, manifestara no solo que no le importaría concursar, sino que estaría encantada de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le ha llevado a este cambio radical de opinión?

Algunos apuntan al hecho de que su hermana, Carmen Borrego, haya decidido dejar de formar parte del elenco de colaboradores del programa de las tardes de Telecinco. Ella, que grabó un 'reality' con ¡la propia Carmen y con su madre, María Teresa Campos, bien sabe lo que es tener que exponer tu vida ante los espectadores.

Algo a lo que hay que sumarle el hecho de que ayer se anunciara que lo que pase en esa casa se va a emitir las 24 horas del día. Otro motivo más que de peso para que Terelu haya decidido echarse a un lado y comentar, cómodamente desde Madrid, lo que hagan sus compañeros como concursantes.

Más noticias sobre Terelu Campos...

- Terelu Campos defiende a Carmen Borrego de las críticas

- Terelu Campos se rompe: "¿Quién me va a querer a mí así?"

- Terelu Campos abandona 'Sálvame' por una noticia de su hija Alejandra