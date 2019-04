14 abr 2019

Compartir en google plus

La guerra entre Amber Heard y Johnny Depp no termina. Desde que se divorciaran en el año 2016 tras un año de matrimonio, los escándalos han ido saliendo uno tras otro a partir de que la actriz de 32 años pidiera una orden de alejamiento para evitar las presuntas agresiones que sufría por el que fue entoces su marido. El actor negó los hechos pero tuvo que pagarle la cifra de 7 millones de dólares que ésta donó a la caridad.

Y cuando todo parecía que volvía a la calma tras dos años de silencio por parte de ambos (firmaron una cláusula en la que no podía hablar del asunto en público), sale a la luz una nueva noticia: Depp habría demandado a la actriz hace un mes y le reclama 44 millones de euros por difamar su imagen. Todo a raíz de una columna escrita por la propia Amber en 'The Washington Post' en la que se calificaba como víctima de violencia de género pero sin nombras en ningún momento al artista.

Un "monstruo" bajo las influencias del alcohol y las drogas.

"Ella no es una víctima de la violencia doméstica. Sabe que su sofisticado engaño ha funcionado", apuntaban los abogados de Johnny. Ahora y según datos judiciales obtenidos por la revista 'People', han salido a la luz varios episodios en los que Amber relata detalladamente cómo fueron esos abusos en los que se convertía en un "monstruo" bajo las influencias de las drogas y el alcohol.

En uno de esos archivos oficiales, la protagonista de 'Aquaman' cuenta cómo llegó a recibir maltratos por parte de Depp: "Me abofeteó con fuerza, me agarró del pelo y me arrastró desde la escalera a la oficina y de la cocina a la habitación y luego a la habitación de invitados". Documentos en los que también aparece que antes de estar casados, durante un vuelo de Boston a Los Ángeles, comenzó a arrojarle objetos en un ataque de celos al enterarse de que había grabado una escena romántica junto al actor James Franco.

Los abogados del protagonistas de 'Piratas del Caribe' han asegurado que de nuevo se trata de "un nuevo engaño elaborado para generar publicidad positiva para la Sra. Heard y avanzar en su carrera". El representante de Amber Heard ha asegurado que están intentando silenciarla para no dañar más la imagen del actor pero que no lo van a conseguir.

No te pierdas...

- Amber Heard revela que sufrió amenazas tras denunciar los abusos de Johnny Depp

- Johnny Depp cree que hay una conspiración contra él en Hollywood

- Preocupación por el mal aspecto de Johnny Depp