14 abr 2019

Después de varias trifulcas políticas en la vida de Carmen Lomana, como la imagen viral en la que aparecía en un cartel promocional de Podemos y por la que tuvo que dar explicaciones, no todo iban a ser polémicas.

La empresaria también dedica sus ratos libres a disfrutar de un día de playa para tomar el sol y por qué no para sacarse alguna que otra foto con la que sorprender a sus seguidores. Como la última que ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que han llegado a compararle con famosas de la talla de Carmen Sevilla o Sharon Stone.

Y es que sus 71 años, Lomana no tiene ningún problema en posar en bikini en medio de una playa paradisiaca, rodeada de palmeras y aguas cristalinas. "Así me quiero ver YA! Sun, shining y mar", comenta junto a la imagen.

Una publicación que sus 200.000 seguidores no han dudado en aplaudir y con la que demuestra que a su edad se encuentra en un estado físico envidiable que apenas conservan otras mujeres con los mismos años que ella. La foto acumula ya más de 4.000 likes y cientos de comentarios piropeando el físico de la colaboradora de televisión.

"Pero qué comes para tener ese cuerpazo, pásame la receta" "¡Estupenda! La prueba de que hay personas cuya edad biológica no se corresponde con edad cronológica. Dicho por un médico" "Y yo me quiero ver así de estupenda cuando llegue a tu edad" "Esta mujer ha hecho un pacto con el diablo", comentan sus seguidores.

