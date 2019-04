15 abr 2019

Su cara cuando se enteró en la casa de 'GH Dúo', cuando su madre entró para desearle suerte de cara a la gran final, era un poema. Kiko Rivera -la primera foto junto a sus hijas tras salir del 'reality'- no salía de su asombro al conocer que su madre, Isabel Pantoja, será concursante de 'Supervivientes 2019'.

Con la información reposada, anoche, en el debate final de 'GH Dúo' Jordi González le preguntaba si le había sorprendido más verla allí, en la casa de Guadalix de la Sierra, o que llevase bajo el brazo la información de que Isabel iba a entrar en el 'reality'.

Después de tres meses, que la primera noticia sea que se va a 'Supervivientes'...

"Tú ten en cuenta que con el estado de 'shock' que allí estamos, después de tres meses que la primera noticia sea que se va a 'Supervivientes'... Yo creo que mi cara lo dice todo. Hace tres días que me lo dijo y todavía estoy flipando. No me lo podía esperar nunca", sentenciaba Kiko.

Jordi también le decía si él prefería el poder aislarse en medio de la isla o las comodidades de 'Gran Hermano', ya que el artista ha pasado por los dos formatos: "Yo me quedo con 'Gran Hermano', que por lo menos comía". Kiko despertaba la carcajada de sus compañeros.

Intuimos que la comida no es lo único que fue mejor en 'Supervivientes', donde abandonó casi inmediatamente, que en 'Gran Hermano', donde ha llegado a la final y solo ha conseguido ser vencido por María Jesús Ruiz.

