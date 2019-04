15 abr 2019

La relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá ha llegado a su fin junto al de 'GH Dúo'. Los exconcursantes y expareja no se han vuelto a ver y esto es más sano para los dos. Ahora, ella se sienta en ‘Viva la vida’ y recuerda cómo fue su relación. Termina emocionándose y explicando por qué.

Si algo tiene Emma García es un tono de voz, paciencia y dedicación profesional que siempre consigue lo que quiere de sus entrevistados. Lo mismo que cuando estaba en 'MYHYV'. Puede gustarle más o menos a los demás, pero ahora consigue sacar a la persona del personaje. Esta vez, a Sofía le ponían la declaración de su madre donde culpaba a Albalá de su desastre televisivo y las imágenes más duras dentro de la casa de Guadalix.

"Imagínate cómo puedo estar de desecha y la Sofía está hecha un trapito, no hay derecho… por esa persona que salió ayer… ¡maldita! La pena le va a caer encima en su cabeza…", decía su madre. Aunque muchos consideran que el verdadero problema de Sofía Suescun es ella. Sofía después de las imágenes terminaba emocionándose y añadía nada más acabarlas: "Lo primero muy bonito, los triunfos. En la vida al final siempre hay momentos no tan bonitos".

Emma le pidió que fuese sincera y dijese qué le había hecho llorar. A esto contestó: "Recordar esas imágenes en las que yo dentro lo he pasado realmente mal porque por mucho que yo quería dejar esa relación hay un enganche emocional o afectivo que, aun sabiendo que lo estoy pasando mal, sigo queriendo estar con esa persona".

Pero, al parecer las cosas han cambiado: "Ahora no lo estoy viendo. No tengo contacto con él. Y ya es muy diferente a estar dentro de la casa. Por muy claras que tuviese las ideas en esa segunda etapa que entré y esa manera que tuve de decirle "Alejandro, hasta aquí". Era un desgaste. Yo en esa relación lo he pasado bastante mal. Soy consciente de que me hace daño y no soy capaz de zanjarlo".

