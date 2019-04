11 abr 2019

No solo los abucheos escuchados desde la casa con cada conexión, sino el hecho de haber perdido el favor de ese público fiel que la convirtió en ganadora de dos 'realities' en nuestro país tienen a Sofía Suescunabsolutamente abatida. Y así lo hizo ver, manifestándolo, anoche en la gala de 'GH Dúo' en la que Juan Miguel y Alejandro Albalá quedaron definitivamente fuera de la lucha por el maletín.

Sofía verbalizó lo que todos ya sabíamos. O, al menos, intuíamos: que no está bien. Lleva semanas esquivando a la prensa, cuando nunca ha tenido problemas en afrontarlo. Y ya se había hablado de que ha tenido que recurrir a ayuda profesional para superar la depresión en la que está sumida.

Lo de menos anoche fue el hecho de que Alejandro Albalá tenga intención de demandar a su ex si no le gustan las entrevistas que esta ha concedido desde que salió de la casa: "Al final hay que enfrentarse a la realidad, y yo he hablado de cómo me he sentido en la relación que he tenido con Alejandro".

Era la madre de este, Paz Guerra, la que entraba a la carga contra una Sofía que hablaba lejos de ese tono de voz elevado al que nos tiene acostumbrados y que permanecía estoica antes los ataques de su exsuegra. "Él sabrá cómo lo encaja. Yo estoy ahora. Es la realidad, hemos visto a tu hijo en una serie de imágenes...", declaraba cuando le recordaron la portada en la que hace graves acusaciones contra quien ha sido su pareja.

Estoy bastante floja, estoy en un momento bajo"

"No estoy en el mejor momento de mi vida, sinceramente. Estoy bastante floja, estoy en un momento bajo. Pero creo que con el cariño que recibo de mi familia y con una ayuda que estoy teniendo muy buena, saldré", contestaba Suescun a Jordi González cuando el presentador le preguntaba cómo se sentía.

"Tengo amigos y gente que me quiere de verdad y personas con las que estoy muy a gusto, pero he tenido que enfrentarme a una serie de vídeos dolorosos, me han hecho ver una serie de cosas que yo no había visto debido a mi ceguera y he tenido unos días y unos momentos que no se los deseo ni a mi peor enemigo", añadía, haciendo caso omiso a la voz en segundo plano de Paz.

Más noticias sobre Sofía Suescun...

- Sofía Suescun, destrozada por la salud de su madre: "Tengo miedo a que muera"

- Echan a Sofía Suescun de un reservado de una discoteca

- El zasca de Alejandro Albalá a Sofía Suescun tras su expulsión