17 abr 2019

Si para algo nos ha servido 'Sálvame Okupa', ese 'reality exprés' en el que algunos de los colaboradores del programa han convivido durante 72 horas, es para ver otra cara de los profesionales que se sientan cada tarde en el plató. Entre ellos, Anabel Pantoja, que se ha descubierto ante la audiencia con un carácter amable y de buen humor que va a provocar un antes y un después en su imagen.

Ayer, alguien muy importante para ella y que no está acostumbrada a salir en los medios, decidió dar el paso de llamar en directo, deshacerse en elogios hacia ella y provocar que esta acabase emocionándose hasta la lágrima. Nos referimos a Merche, su madre, que se convirtió en la gran sorpresa de la tarde.

"Para mí lo importante es que ha participado y lo ha hecho bien. Me siento muy orgullosa, para mí es una campeona… Espero que hayan conocido a esa Anabel gritona, enfadada, cariñosa, graciosa, cantando, con arte, como es mi Anabel. Así es ella, como ella misma. Tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, pero para mí, le pese a quien le pese, es maravillosa", explicaba su madre.

"Eso es lo que yo quiero que conozcan, porque siempre la rectitud, el trabajo, te hacen ser de otra forma y yo lo que quiero es que se haya visto por lo menos eso. Me hubiera gustado que hubiera ganado, pero bueno, ha llegado a la final, que es un paso muy importante", continuaba mientras se podía comprobar cómo el rostro de Anabel iba cambiando.

"Ella es una niña que se integra muchísimo, tiene mucho arte. Me gusta que se haya visto cómo es. Yo con el hecho de participar y que hayáis podido contar con ella, yo con eso me conformo", proseguía, añadiendo: "Todos los hijos estamos muy orgullosos de nuestras madres porque las madres, como yo digo, tenemos un don especial".

Ojalá sea abuela, con lo que me gusta un niño chico…"

Y le lanzaba un mensaje que era lo que terminaba por hacerse romper a la sobrina de Isabel Pantoja: "Ojalá sea abuela, con lo que me gusta un niño chico… Ahora se lo está planteando pero ella nunca ha querido ser madre. Todos sus amigos, la mayoría ya están casados y todos tienen niños. Eso te hace cambiar un poco el 'chip'. Y bueno ya es hora, tiene 32 años, y por mí encantada. Me gustaría ser abuela. Una abuela joven para que la pueda ayudar".

"Ella es una niña que no tiene problemas con nadie. Si hay gente que va en su contra, ella no le va a dorar la píldora. Ella con educación y respeto, le contestara y punto. Ella no habla mal de nadie a no ser que se cabree con alguien, pero que luego ella no es rencorosa. Al día siguiente viene a ti, te pide perdón y te pide disculpas"; concluía.

