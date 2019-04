17 abr 2019

Compartir en google plus

Es una de las grandes incógnitas del 'casting' de 'Supervivientes 2019', pero va dispuesto a que el gran público se quede con su nombre. Oto Vans está ultimando su puesta a punto antes de hacer las maletas y volar a Honduras al lado de otros personajes más célebres del papel cuché, como Isabel Pantoja o Colate Vallejo-Nágera.

Para él, una de sus grandes obsesiones es su imagen. Consciente de que en la isla va a tener que renunciar a las bondades de la cosmética y las comodidades de la vida urbanita, ha decidido realizarse un retoque para, por lo menos, 'maquillar' un poco la falta de sus útiles de belleza.

¿Qué ha hecho? Inyectarse bótox. Un tratamiento mucho más radical que esa manicura y el 'microblanding' al que se ha sometido la Pantoja en esa visita a Madrid para estar con sus amigos y sus hijas antes de coger un avión previo al salto desde el helicóptero que toda España espera impaciente.

"No voy a poder tener ni maquinilla de afeitar ni espejos ni maquillaje...", comenzaba comentando a sus seguidores el 'influencer'. "He estado en el doctor poniéndome bótox, porque no quiero que cuando haya sol pueda fruncir el ceño. ¡No quiero arrugas para nada, por Dios!", añadía, desvelando qué es lo que ha hecho para sentirse mejor.

Será el próximo 25 de abril, tal y como reveló ayer Jorge Javier Vázquez, cuando comience el 'reality'. Ese será el primer día de la experiencia alejada de la vida 'beauty' de Oto. Quién sabe, igual se terina acostumbrando a ella...

Más noticias sobre 'Supervivientes'...

- El hijo de Cristina Pujol, expareja de Kiko Matamoros, concursante de 'Supervivientes 2019'

- Lydia Lozano mete la pata y desvela que Kiko Matamoros irá a 'Supervivientes'

- Omar Montes, concursante oficial de 'Supervivientes 2019'