17 abr 2019

El día que se anunció que Toñi Moreno dejaría de presentar 'Viva la vida' para dejar su hueco a Emma García y ella marcharse a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el lamento de la audiencia del espacio de fin de semana de Telecinco resonó con estruendo. La gaditana había conseguido ganarse su corazón y tirar de un proyecto nuevo que llegó para llenar el complicado vacío que dejaba en la parrilla María Teresa Campos.

Sin embargo, Toñi ha vivido malos momentos en la pequeña pantalla. Muy malos. Como puede pasarle a cualquiera en su carrera profesional. La presentadora se los confesó a Samanta Villar en el espacio 'La vida con Samanta', sacando a la luz ese momento en el que pensó que jamás podría volver a conectar con el público.

Perdí la fe en mí misma"

El fracaso no es fácil de asumir, y ella lo experimentó con aquel 'Entre todos' de TVE que no supo conectar con los telespectadores. Aquello fue un centrifugado”, confesó. "Terminé en TVE de hacer 'Entre todos' y me vi en mi casa. Creí que estaba profesionalmente muerta", se abría ante su compañera de Cuatro. "Llegaba a las productoras con formatos, con guiones y veía la cara de la gente que pensaba en mí como un 'pobrecilla'", añadía.

"Empecé a pensar que la que fallaba era yo. Que ya no gustaba. Anímicamente estaba destrozada. Perdí la fe en mí misma. No me reconocía", se confesaba, abriendo su corazón a ese público con cuyo favor sí cuenta ahora.

Por suerte, la vida da más oportunidades. Hoy, Moreno, ha recuperado la fe en sí misma y en su trabajo. Ahora, a su 45 años, solo le queda un sueño prioritario por cumplir: el de ser madre.

