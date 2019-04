17 abr 2019

Compartir en google plus

El chalé de Toño Sanchís lleva varios meses en el punto de mira debido a la subasta en la que estaba sumergida. ¿Quién sería el nuevo dueño del inmueble? La 'princesa del pueblo' era una de las posibles propietarias, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho oficial, debido a un inesperado suceso.

Las deudas que Toño Sanchís tiene con Belén Esteban le ha obligado a abandonar su propia casa, donde la única manera de que continúe viviendo allí es apostando él mismo. Un caso casi imposible, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ya debe y que, lógicamente, no se ha dado.

Así, una compradora anónima domiciliada en Majadahonda se hizo con la propiedad por una puja de 376.000 euros. Hasta que se dio cuenta que la vivienda valía más de lo acordado y la señora renunció a quedarse con el chalé aduciendo que "la operación no es de su interés, ya que no sabía o no había calculado que sobre la propiedad pesa una hipoteca 266.000 euros, a los que hay que añadir unos 8.000 de impuestos, más otros gastos en tasas, que suben la valoración el inmueble en unos 700.000 euros".

De esta manera, el inmueble ha pasado a manos de la segunda aspirante: nada menos que Belén Esteban, que pujó 375.000 euros. Toño y su mujer, Lorena Romero, deberán abandonarla en un plazo de un mes, así como ha desvelado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', momento en el que pasará a ser 100% propiedad de la colaboradora.

Más noticias sobre Belén Esteban...

- Belén Esteban, preocupada por la pensión de su madre

- ¿A qué partido vota Belén Esteban?

- El duro reproche de Belén Esteban a Gustavo González