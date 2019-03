31 mar 2019

No es muy frecuente la actividad de Beyoncé en Instagram, sin embargo cuando tiene que agradecer un premio, de tantos que recibe al año, la cantante es generosa y brinda a sus millones de seguidores varias imágenes donde se la ve casi siempre junto a su marido Jay Z y el galardón que ha recibido. Y esta última semana la artista nos ha dejado sin habla porque sus dos últimos looks son totalmente opuestos y en uno de ellos la vemos vestida de blanco, que bien podría tratarse de un vestido de novia, de lo más original por cierto.

Tras recibir un galardón más que importante para ella en la gala de los GLAAD Media Awards 2019 por su labor en promover la aceptación de la comunidad LGBTQ+, al que acudió de la mano de su marido y con un look oversize basado en blazer tipo vestido y sandalias con adornos de lazos, Queen B cambia completamente de registro y se trasladó a los premios NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) y que premian a celebridades de la comunidad negra. Por supuesto, Beyoncé estuvo ahí y fue en este evento donde sorprendió, vestida completamente de blanco, con un espectacular look de Balmain.

Acompañando su especie de vestido con cola y body, la cantante añadió a su look una pamela del mismo color, en contraste con Jay Z que apostó por un traje de chaqueta en coló azul marino.

